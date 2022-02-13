İzmir'in Konak ilçesinde Büyükşehir Belediyesine bağlı İZELMAN AŞ tarafından işletilen otoparkta görevli Mustafa Kaya ile M.Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından M.Ö., yanındaki bıçakla Kaya'yı göğsünden bıçakladı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli ise polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı.