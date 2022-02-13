Haber Giriş: 13 Şubat 2022 Pazar 18:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de otopark görevlisi bıçaklandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Konak ilçesinde otoparkta görevli belediye çalışanı, tartıştığı kişi tarafından göğsünden bıçakla yaralandı.
İzmir'in Konak ilçesinde Büyükşehir Belediyesine bağlı İZELMAN AŞ tarafından işletilen otoparkta görevli Mustafa Kaya ile M.Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından M.Ö., yanındaki bıçakla Kaya'yı göğsünden bıçakladı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Şüpheli ise polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı.
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