Haber Giriş: 13 Şubat 2022 Pazar 19:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'nde uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli'nde durdurulan hafif ticari araçta 115 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi tutuklandı.
Kocaeli'nde 11 Şubat'ta durdurulan hafif ticari araçta, 115 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiş, araçta bulunan 2 kişi gözaltına alınmıştı.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemi tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Anadol Otoyolu'nda 11 Şubat'ta durdurulan hafif ticari araçta, 115 kilogram uyuşturucu ele geçirilmişti.
Etiketler: Kocaeli Narkotik Uyuşturucu
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