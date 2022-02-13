Haber Giriş: 13 Şubat 2022 Pazar 21:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de bıçaklı kavga: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Hacıhalil Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde B.S.ve K.D. ile kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan B.S. ile K.D, Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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