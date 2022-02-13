Düzce'de V.K. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Asar Deresi'ne devrildi.

Derede ters dönen otomobili görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler sürücü V.D. ve araçtaki E.K.'yi araçtan çıkardı.

Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.