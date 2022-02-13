Haber Giriş: 13 Şubat 2022 Pazar 21:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de otomobil dereye düştü: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de Asar Deresi'ne düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Düzce'de V.K. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Asar Deresi'ne devrildi.
Derede ters dönen otomobili görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler sürücü V.D. ve araçtaki E.K.'yi araçtan çıkardı.
Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Düzce İtfaiye Trafik Trafik Kazası
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