Haber Giriş: 13 Şubat 2022 Pazar 23:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da anne ve 5 çocuğu soba gazından zehirlendi
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve 5 çocuğu tedavi altına alındı.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde evine gelen F.A., eşi ile çocuklarını baygın halde buldu.
F.A.'nın yardım istediği komşularının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen anne ile 5 çocuğu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan anne ve 5 çocuğunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: 112 Acil Çağrı Merkezi Sakarya Soba Zehirlemesi
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