Haber Giriş: 13 Şubat 2022 Pazar 23:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bağcılar'da otelde yangın paniği
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Bağcılar'da bir otelin bodrum katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.
15 Temmuz Mahallesi Bahar Caddesi’nde 12 katlı otelin bodrum katındaki depo olarak kullanılan bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay sırasında binanın yangın söndürme sisteminin devreye girdiği öğrenildi.
Yangının kısa sürede söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Etiketler: Yangın
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