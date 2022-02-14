Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 00:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul’da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
TEM Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
TEM Otoyolu Hasdal mevkisinde Ankara yönünde ilerleyen biri yolcu otobüsü olmak üzere 5 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Kazada 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye götürdü.
Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
Son Haberler
- 02:16
- 01:45
- 01:07
- 01:00
- 01:48
Sıradaki Haber
İstanbul'da İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz