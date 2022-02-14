Marmara’nın güney ve doğusu, Karadeniz kıyıları ve Doğu Akdeniz’de aralıklarla sağanak kendini gösterecek.

Gece ve gündüz saatlerinde sis ve pus görülecek. Hava sıcaklığı hafta ortasından itibaren yükselecek.

Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, "Hafif yerel olmak üzere aralıklarla yağışları göreceğiz. Bunun dışında ise ülkemiz geneli parçalı ve az bulutlu bir havanın etkisi altında olacak. Salı ve çarşamba günleri ise ülkemiz genelinde yağış beklemiyoruz. Parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak” dedi.

Tekin, hafta ortasından itibaren yurdun kuzeybatı kesimlerinden başlayarak, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını söyledi.

İstanbul'da yağış var, Ankara ve İzmir’de yağış beklenmiyor

Ve 3 büyük şehir... İstanbul'da Anadolu Yakası haftaya yağışla başlayacak. Hava sıcaklığı ise 12-13 dereceye kadar yükselecek.

Ankara'da 3 gün boyunca yağış yok, parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

İzmir'de hava sıcaklıkları, bugün 13, yarın 15, çarşamba günü de 17 dereceye kadar çıkacak.

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığa karşı tedbirli olunması da istendi.