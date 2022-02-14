Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 08:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Adana'da terör operasyonu: 14 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Adana’da, terör örgütü PKK’ya şafak vakti operasyon yapıldı. Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999’da yakalanmasının yıl dönümü öncesinde terör örgütü PKK’ya operasyon düzenledi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında gözaltı kararı verdiği 17 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen evlerde aramalar da yapıldı.
Bu sırada bazı polisler sokak girişlerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.
Gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Polisin 3 şüpheliyi yakalamak için çalışması sürüyor.
Etiketler: Adana PKK/KCK Terörle Mücadele
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