112 Acil Çağrı Merkezini arayan bir düzensiz göçmen, 10 kişilik grup olduklarını ve kaybolduklarını söyledi.

Göçmenlerin, Kofçaz ilçesinin Yukarıkanara köyü ormanlık alanda oldukları belirlendi. Bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Dron ile arama başlatıldı

Ekipler dron ile havadan ve karadan arama çalışması başlattı. Drone ile bölgede yapılan taramada 10 düzensiz göçmenin yeri tespit edildi.

Yollarını kaybettikleri için ormanlık alanda geceyi geçirdikleri öğrenilen göçmenler sağlık kontrolü için Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.