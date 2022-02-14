Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 09:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te seyir halindeki otomobil küle döndü
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'te seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Mehmet C. idaresindeki otomobilde, Ertuğrulgazi Mahallesi Stadyum Sokak Kavşağı'nda ilerlerken motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.
Yangını fark eden sürücü, eşi ve çocukları ile araçtan inerek uzaklaştı.
[Fotoğraf: AA]
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.
Yangın, otomobilin kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.
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