Mehmet C. idaresindeki otomobilde, Ertuğrulgazi Mahallesi Stadyum Sokak Kavşağı'nda ilerlerken motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.

Yangını fark eden sürücü, eşi ve çocukları ile araçtan inerek uzaklaştı.

[Fotoğraf: AA]

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.

Yangın, otomobilin kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.