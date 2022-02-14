Berber Sinan Akbulut, 1970’li yıllarda babasının işleri nedeniyle Elazığ’dan Bingöl’e göç etti.

1977 yılında bir berberin yaynında çıraklığa başlayan Akbulut, 1984 yılında kendi işini kurmaya karar verdi.

Ustasından etkilendi

Mesleğe ilk başladığı yıllarda ustasının ve müşterilerinin takım elbiseli olmasından etkilenen Akbulut, takım elbiseyi mesleğinin vazgeçilmez bir parçası haline getirdi.

Yaklaşık 35 yıldır her gün farklı takım elbise ve kravat ile müşterilerini karşılayan Akbulut, çevredeki esnafa da örnek oluyor. Müşterileri ise Akbulut'un bu tutumundan memnuniyet duyuyor.

"Esnafın temiz olması lazım"

Mesleğini yaptığı sürece takım elbise giymeye devam edeceğini söyleyen Akbulut, "1977’den beri bu işi yapıyorum. İşimi severek yapıyorum. 1984’ten sonra kendi işyerimi açtım. İki evladım var ve onları da yetiştirmeye çalıştım, iyi de birer usta ettim. Evlatlarımla beraber çalışıyorum. Sabah 07.00’de işyerimi açıyorum 21.00’de kapattığım zaman eve gidiyorum ve disiplinli bir şekilde yatıyorum. Sabah kalktığımda tekrar takım elbisemi giyiyorum. Ustalarım temiz giyiniyordu, gelen müşteriler de şık giyinenlerdi. Bu takım elbiseyi de o zaman onlara özenerek giymeye başladım. Her gün değişiyorum, gelen müşterim de gayet memnun kalıyor. Severek geliyorlar. Çoğu da soruyor Sinan abi ne iş yapıyorsun diye? Ben esnafım, esnafın da temiz olması lazım diyorum. Bu şekilde işime devam ediyorum” dedi.

"Devlet memuru gibi..."

15 yıldır Sinan ustanın yanında tıraş olduğunu söyleyen Nurettin Bakıman ise, "Devlet memuru gibi takım elbiseli, kravatlı, işine sadık olduğu için ona tıraş olmayı tercih ediyorum. Hem işinde çok titiz hem de severek yapıyor. Bundan sonra da inşallah ona tıraş olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

