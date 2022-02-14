Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 10:01Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Polisten para isteyen değnekçi suçüstü yakalandı
İstanbul Kadıköy’de araçlarını park eden vatandaşların yanına gelerek otopark ücreti talep eden değnekçi, sivil trafik ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik ekiplerinin Kadıköy’de yaptığı denetimlerde Söğütlüçeşme Mahallesi Beyciğim Sokak üzerinde değnekçilik yapan kişiler olduğu belirlendi.
Sokak üzerine otomobillerini park etmek isteyen sivil trafik ekiplerinin yanına gelen bir kişi, otopark ücreti istedi.
Suçüstü yakalanan Recep B, adli işlemleri yapılmak üzere Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
Şüpheli hakkında, "2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu"nun 79. maddesi uyarınca kara yolu üzerinde park eden araçlardan işletme izni olmadan ücret alındığı gerekçesiyle adli işlem yapıldı.
Etiketler: İstanbul
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