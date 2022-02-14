Mersin'de, polis ekipleri, yurda yasa dışı yollarla getirilen ve kozmetik sektöründe değerli olduğu bilinen balina kusmuğunun (ambergris) pazarlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan aramalarda, piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon TL civarında olduğu tahmin edilen 42 kilo 750 gram 'ambergris'e el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.