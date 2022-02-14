Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 10:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
10 milyon lira değerinde balina kusmuğu ele geçirildi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Mersin'de, polis ekipleri, kozmetik sektöründe kullanılan ve balina kusmuğu olarak bilinen, 10 milyon TL değerinde "ambergris" maddesi ele geçirdi.
Mersin'de, polis ekipleri, yurda yasa dışı yollarla getirilen ve kozmetik sektöründe değerli olduğu bilinen balina kusmuğunun (ambergris) pazarlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yapılan aramalarda, piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon TL civarında olduğu tahmin edilen 42 kilo 750 gram 'ambergris'e el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.
Etiketler: Mersin
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