Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 12:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
İneğini kurtarmak için indiği uçurumda rahatsızlanan kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Rize'de ineğini kurtarmak için indiği uçurumda rahatsızlanan kişi, ekiplerin 4 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.
Hemşin ilçesine bağlı Akyamaç köyünde, Hilmi E'nin Şakir S'den satın aldığı inek, ahırdan çıkarıldığı sırada kaçarak uçuruma düştü.
Bunun üzerine Hilmi E. ile Şakir S. hayvanı alabilmek için düştüğü yere indi.
Hilmi E'nin burada rahatsızlanması sonucu Şakir S, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu sedyeyle uçurumdan çıkarılan Hilmi E'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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