Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 12:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şanlıurfa'da FETÖ'ye yönelik operasyonda aralarında aktif kamu çalışanlarının da olduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda daha önce örgüt içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen ve aralarında aktif görevde bulunan doktor, avukat, öğretmen ve polislerin de bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele
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