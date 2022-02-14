Annesi ve çocuklarını almak için komşularının çiftliğine giden Hüseyin Kundakçı, zincirini koparan kangal cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı.

Saldırıdan korunmak için önce çiftliğin demir kapısına ardından da duvara çıkan Kundakçı, köpeğin ısırmasına engel olmadı.

Bacağından ve baldırından yaralanan Kundakçı, hastaneye giderek aşı yaptırdı.

"Kaçmam sonuç vermedi, köpek maalesef ısırdı"

Zincirini koparan köpeğin kendisini ısırdığını söyleyen Kundakçı, "Köpek zincirle bağlıydı, bana doğru bağırmaya başlayınca nasıl olduysa birden zincir koptu. Ne olduğunu anlamadan üzerime gelmeye başladı. Kapıyı yakın gördüm ve kaçmaya başladım. Kaçmam sonuç vermedi, köpek maalesef ısırdı. Hastaneye gittim, aşılarımı yaptırdım. İki yerimden ısırdı, şu anda iyiyim" dedi.