Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında denetimler gerçekleştirdi.

Av tüfeklerine el konuldu

Denetimlerde Beyşehir Gölü Milli Parkı sahasında, yasak olmasına rağmen avlandığı iddia edilen 3 avcıyı yakalandı. Avcıların belgelerinin de olmadığını tespit eden ekipler, avda vurulduğu belirlenen 43 sığırcık ile 11 sakar mekeye imha edilmek üzere el koydu. Avcıların takozsuz-ruhsatsız 3 yarı otomatik av tüfeğine de mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

Ekipler, denetimlerinde farklı bir bölgede belgesiz olarak avlandığı tespit edilen 6 avcıyı daha yakaladı. Avda kullanılan 2 takozsuz yarı otomatik av tüfeği ile 1 ruhsatsız tek kırma av tüfeğine el konuldu.

Her iki denetimde yakalanan 9 avcıya, toplam 80 bin lira idari para ve tazminat cezası uygulandığı öğrenildi.