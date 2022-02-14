Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 13:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van merkezli PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Van merkezli 3 ilde düzenlenen PKK/KCK operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.
PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının sözde yıldönümü olan 15 Şubat'ta gerçekleşmesi muhtemel eylemlerin önlenmesi ve terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Van, Hakkari ve Şırnak illerinde belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirildi.
Adreslere yapılan baskında, aralarında Güvenlik Korucusu'nun da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: PKK/KCK Terörle Mücadele
Son Haberler
- 14:35
- 14:29
- 14:16
- 14:15
- 14:08
Sıradaki Haber
Karabük'te otomobil ile çarpışan cip devrildi: 7 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz