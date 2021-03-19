Manisa'nın Salihli ilçesinde tasmasız Pitbull dolaştırıldığı ihbarı üzerine 2 polis bölgeye gitti.

Polisler, köpeğin sahibi M.E.'yi uyardı. Ancak beklenmedik bir durumla karşılaştılar.

Köpeğin sahibi polislerin üzerine köpeği bıraktı, kendi ise kaçarak uzaklaştı. Köpeğin saldırısına uğrayan 2 polis hastaneye kaldırıldı.

[Fotoğraf: AA]

Pitbull cinsi köpeğin sahibi kısa bir süre sonra yakalandı. Gözaltına alınan M.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca pitbull beslediği gerekçesiyle 10 bin 434 lira idari para cezası kesildi.

Pitbull ise polis ekipleri tarafından yakalanarak Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.