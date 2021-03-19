İçişleri Bakanlığı, Hakkari Yüksekova'da emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonlarla ilgili bilgi paylaştı.

Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, Yüksekova ilçesinde bir ikamette yapılan aramalarda toprağa gömülü 9 kilo 200 gram A-4 plastik patlayıcı, 426 litre eroin hammedesi, 2 adet çelik yelek, 2 adet uyuşturucu madde pres makinesi, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde çoğaltımı ile ilgili bilgilerin yazılı olduğu not defteri ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca Yüksekova’da bir kamyonda yapılan aramalarda 204 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili kişi de yakalandı.