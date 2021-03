Malatya'da, "Hayat Çiçek Açıyor" sloganıyla Malatya Gastronomi, Turizm ve Tanıtım Derneği öncülüğünde Kayısı Çiçek Şenlikleri düzenlendi.

Kaymakam Abdül Kadir Duran, programda yaptığı konuşmada amaçlarının turizm acentelerinin güzergahlarına Malatya'yı da eklemek olduğunu söyledi. Ziyaretçiler ilçedeki bir kayısı bahçesine giderek çiçek açan ağaçlarla fotoğraf çektirdi.

Malatya’nın turizm potansiyeli tanıtılacak

Almanya'da bir turizm şirketinin temsilcisi olan Aykut Öğer kentin iç ve dış turizmde önemli bir potansiyeli bulunduğunu dile getirdi:

"Anadolu'nun her kenti gibi Malatya'nın da kendine has özellikleri var, burada en önemlisi kayısı. Kayısı bahçeleri Japonların kiraz bahçeleri gibi çok güzel. Gastronomi ve kayısı bahçeleri her açıdan burası büyük bir cazibe merkezi. Uçuşlar arttıkça koronavirüs azaldıkça burası tur operatörlerinin gündemine gelecektir."

8 milyon kayısı ağacı, Japon Kiraz çiçeklerine rakip olacak

Malatya Gastronomi, Turizm ve Tanıtım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bünyamin Özdemir, Kayısı Çiçek Şenlikleri kapsamında kendin doğal ve tarihi güzelliklerinin daha fazla tanıtılması amacıyla turizm acentelerinin temsilcilerini kente getirdiklerini söyledi.

Özdemir, şenliği ilk kez düzenlediklerini ve kayısı çiçeklerinin oluşturduğu güzelliği dünyaya tanıtmak istediklerini anlattı:

"Değerimiz olan kayısının dünya çapında tanıtılması bize mutluluk verecek. Japonya'da Kiraz Çiçeği Festivali yapılıyor ama Malatya'da 8 milyon civarında kayısı ağacımız var. Dolayısıyla bizim onlardan kalır yanımız yok. Biz bunu başaracağız ve yerli malımızı dünyaya tanıttığımız gibi Malatya'yı da dünyaya tanıtacağız."

Bugün başlayan şenlikler 21 Mart'ta sona erecek.