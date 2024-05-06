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Dünya
AA 06.05.2024 21:58

Gazze'deki hükümet: İsrail'in Refah'ı tahliye talebi "soykırım" politikasının devamı

Gazze'deki hükümet, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğu bölgelerinin tahliye edilmesi talebini "Filistinlilere uyguladığı soykırım politikasının devamı" olarak değerlendirdi.

Gazze'deki hükümet: İsrail'in Refah'ı tahliye talebi "soykırım" politikasının devamı
[Fotograf: AA]

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, yaptığı yazılı açıklamada, "İşgal ordusunun Refah'ın doğusundaki bölgelerin tehlikeli olduğu ve bölge sakinlerinin tahliye edilmesi gerektiği duyurusunun, kente yönelik saldırı başlatma niyetini teyit ettiğini ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yaptığı açıklamalarla örtüştüğünü" belirtti.

Maruf, tahliye açıklamasının "İsrail'in Kahire'deki ateşkes görüşmelerinde de Refah'a saldırı düşüncesinden vazgeçmediğine işaret ettiğini" kaydetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara bir an bile ara vermediğini kaydeden Maruf, Refah'a da hava saldırıları düzenlendiğini ifade etti.

Maruf, İsrail'in Refah'ın tahliye edilmesi talebinin, "İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçların ve soykırım politikasının devamı olduğunu ve Refah'a yönelik herhangi bir kara saldırısının tehlikelerine ilişkin tüm uluslararası uyarılara rağmen kentteki 1,5 milyon Filistinlinin hayatını tehdit ettiğini" vurguladı.

İsrail, Refah Sınır Kapısının Filistin tarafındaki yardım depolarına saldırdı
İsrail, Refah Sınır Kapısının Filistin tarafındaki yardım depolarına saldırdı

Medya Ofisi Başkanı Maruf, Refah Sınır Kapısı ile Ebu Yusuf Neccar Hastanesi başta olmak üzere Refah'ın doğusundaki hayati öneme sahip kurumların hala faaliyet gösterdiğini kaydetti.

İsrail'in Refah'a ilişkin açıklamasının Kerem Ebu Salim bölgesinde dün gerçekleşen olaylarla ilgili olduğu yönündeki iddiaları yalanlayan Maruf, Refah'a saldırıları planının yeni olmadığını ve ilk günden beri devam ettiğini; kentte şu ana kadar 2 bine yakın Filistinlinin hayatını kaybettiğini anımsattı.

İsrail'in tahliye çıkışının, Refah'a yönelik kara saldırısını reddeden ve yol açacağı sonuçlara dair uyarılarda bulunan uluslararası tutumun ciddiyeti için bir test niteliğinde olduğunu ifade eden Maruf, böylece başta ABD olmak üzere Refah'a yönelik saldırıyı reddeden tüm tarafların güvenirliliğinin sınanacağını belirtti.

İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu.

İsrail ordusunun Refah’a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.

İsrail ordusunun tahliye edilmesini talep ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin tedavi ve çeşitli amaçlarla yurtdışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası olan Mısır sınırındaki Refah sınır kapısını da içeriyor.

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