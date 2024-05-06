Açık 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.05.2024 22:01

İsrail basını: Netanyahu, Ben-Gvir'in "infazcısı" haline geldi

İsrail’in Jerusalem Post gazetesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, hükümetinin ortaklarından aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in "infazcısı haline geldiği" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail basını: Netanyahu, Ben-Gvir'in "infazcısı" haline geldi
[Fotograf: AFP]

Gazetede yer alan “Netanyahu, efendisi Ben-Gvir'in infazcısı haline geldi" başlıklı yazıda, aşırı sağcı Bakan'ın dün Netanyahu'nun Refah'a saldırı olmadan ateşkesi kabul etmemesi yönünde çağrı yaptığı basın toplantısına değinildi.

Efraim Ganor tarafından kaleme alınan yazıda, Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ndeki Refah bölgesine saldırı konusunda kendisini sıklıkla uyaran Ben-Gvir'in "infazcısı" olduğu aktarıldı.

Ben-Gvir'in basın toplantısında Netanyahu'yu Refah'a saldırı olmadan ateşkes yapılmaması gerektiği konusunda "sertçe uyardığı" hatırlatılan yazıda, şunlar kaydedildi:

"Bu kelimeler ve ses tonu herkesin zihninde şüpheye yer bırakmadı. İsrail'de yeni bir başbakan var. Binyamin Netanyahu, efendisi Itamar Ben-Gvir'in istediklerini yapar hale geldi."

Yazıda, ayrıca "Netanyahu ne kadar düştü? Öyle bir seviyeye düşmüş durumda ki başbakan kendi onurunu korumak için basit bir cevap bile veremiyor." denildi.

İsrail'de halkın Netanyahu'dan Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasını istediği ve kendisinin de bunun farkında olmasına rağmen Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e "itaat ettiği" vurgulandı.

İsrail'de koalisyon hükümetinin ortaklarından Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Smotrich başta olmak üzere birçok aşırı sağcı lider, Hamas'ın elinde tuttuğu İsrailli esirleri geri almak ve buna bağlı bir ateşkese imza atmak yerine savaşın devamı ve Refah kentine saldırının bir an önce başlatılması gerektiği yönünde açıklamalar yapıyor.

Smotrich ve Ben-Gvir'in, Gazze Şeridi'ndeki Refah bölgesine karadan işgal olmadığı takdirde hükümetten çekilme tehdidinde bulunduğu bildirilmişti.

ETİKETLER
Netanyahu İsrail Gazze
Sıradaki Haber
Gazze'deki hükümet: İsrail'in Refah'ı tahliye talebi "soykırım" politikasının devamı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:00
Gazze'deki hükümet: İsrail'in Refah'ı tahliye talebi "soykırım" politikasının devamı
21:58
Düğünde havaya ateş eden 4 şüpheli gözaltına alındı
21:58
İsrail, Refah Sınır Kapısının Filistin tarafındaki yardım depolarına saldırdı
21:48
İsrailli Bakan, Hamas'ın ateşkes önerisini kabul etmesine rağmen Refah'a saldırı çağrısı yaptı
22:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ile görüştü
21:29
BM: Refah'ta hiçbir şekilde zorla yerinden edilmeye dahil olmayacağız
Restorasyonu tamamlanan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası ibadete açıldı
Restorasyonu tamamlanan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası ibadete açıldı
FOTO FOKUS
SSB Başkanı Görgün: İnsanlı savaş uçağımız bugün ikinci uçuşunu yaptı
SSB Başkanı Görgün: İnsanlı savaş uçağımız bugün ikinci uçuşunu yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ