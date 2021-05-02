Pınarbaşı Belediyesi'nin Ocak 2020'de yaptığı coğrafi işaret tescil başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kabul edildi.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, Çerkes peynirinin yurt içinde ve dışında daha çok tanıtılması için çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

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Peynirin 1850'li yıllarda Kafkasya'dan göç eden Çerkesler tarafından üretilen ve günümüze kadar otantikliğini koruyan geleneksel bir çeşit olduğunu aktaran Uzunluoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.

Uzunluoğlu, Pınarbaşı patatesinin de tescil edilmesi için çalışma başlattıklarını sözlerine ekledi.