Karavan ve çadırlarda doğa ile baş başa karantinaya girdiler
Tam kapanma sürecini fırsata çevirenler de var. Karavan ve çadır kamplarını tercih edenler, doğa ile baş başa izolasyon imkanı yakaladı. Balıkesir ve Muğla'daki kamplarda koronavirüs önlemleri elden bırakılmıyor.
Tam kapanma sürecinde Muğla'nın Marmaris ilçesindeki kamp alanları yarı kapasiteyle kullanıma açıldı.
Kampçılar, kısıtlamada ev konforunu değil temiz havayı tercih etti, mavi ve yeşilin buluştuğu bir sabaha uyandı. Denize giremeseler de doğa ile baş başa izolasyon fırsatını yakaladılar.
Hem tatil hem iş
Kısıtlama dönemini karavanda ya da çadırda geçiren vatandaşlar tatil yaparken çalışmayı da ihmal etmedi.
Kampa İstanbul'dan gelen vatandaş, "Ailemle beraber İstanbul'dan geldim Marmaris Hisarönü'ne. Hem ailemle beraber vakit geçirmek, hem bir yandan çalışmak doğayla iç içe olmak çok keyifli" dedi.
Kamp alanlarında tedbirlere de uyuluyor
Balıkesir Kaz Dağları eteklerindeki kamplara da ilgi fazlaydı. Kampçılar, kapanma sürecinde doğada daha sağlıklı ve mutlu yaşadıklarını dikkati çekti.
Doğal ortamda hijyen kurallarına da uyuluyor. Temizlik, dezenfektan kontrollü olarak devam ediyor.
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