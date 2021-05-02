Tam kapanma sürecinde Muğla'nın Marmaris ilçesindeki kamp alanları yarı kapasiteyle kullanıma açıldı.

Kampçılar, kısıtlamada ev konforunu değil temiz havayı tercih etti, mavi ve yeşilin buluştuğu bir sabaha uyandı. Denize giremeseler de doğa ile baş başa izolasyon fırsatını yakaladılar.

Hem tatil hem iş

Kısıtlama dönemini karavanda ya da çadırda geçiren vatandaşlar tatil yaparken çalışmayı da ihmal etmedi.

Kampa İstanbul'dan gelen vatandaş, "Ailemle beraber İstanbul'dan geldim Marmaris Hisarönü'ne. Hem ailemle beraber vakit geçirmek, hem bir yandan çalışmak doğayla iç içe olmak çok keyifli" dedi.

Kamp alanlarında tedbirlere de uyuluyor

Balıkesir Kaz Dağları eteklerindeki kamplara da ilgi fazlaydı. Kampçılar, kapanma sürecinde doğada daha sağlıklı ve mutlu yaşadıklarını dikkati çekti.

Doğal ortamda hijyen kurallarına da uyuluyor. Temizlik, dezenfektan kontrollü olarak devam ediyor.