Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen 17 günlük tam kapanmada, yurt genelinde yapılan denetimler sıklaştırıldı.

Kırklareli'de Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dron ile yaptığı denetimlerde, Karahıdır Korosu'nda ağaçların altında 3 araç tespit edildi. Bölgeye yönlendirilen polis ekipleri araçlarla bölgeye giden ve piknik yaptığını belirlediği 6 kişi hakkında tutanak tutup, Kırklareli Valiliği'ne gönderdi.

[Fotoğraf: DHA]

Kırklareli Valiliği, dron ile yapılan denetimlerin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Tam kapanma döneminde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında koronavirüs tedbirleri kapsamında yoğunlaştırılmış dinamik denetimlerimiz il genelinde kolluk kuvvetlerimizce drone ile havadan gerçekleştiriliyor. Lütfen kurallara uyalım."