Tam kapanmanın uygulanmasına ilişkin denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde Mehmet Aydın yönetimindeki otomobili durdurdu.

Kısıtlamayı ihlal ettiği belirlenen Aydın'ın yapılan incelemede, koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve karantinada olması gerektiği anlaşıldı.

3 bin 150 lira para cezası uygulandı

Karantina adresini terk ettiği belirlenen Aydın, çağırılan ambulansla öğrenci yurduna yerleştirildi. Aydın'a ayrıca karantina hükümlerine aykırı hareket etmekten 3 bin 150 lira idari ceza kesildi.