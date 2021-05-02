Haber Giriş: 2 Mayıs 2021 Pazar 14:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Karantinada olması gereken hasta yurda yerleştirildi
[Fotoğraf: DHA]
Adıyaman'da, karantinada olması gereken koronavirüs hastası Mehmet Aydın, dışarı çıktı. Kontrol noktasında polise yakalanan Aydın, yurda götürülerek karantinaya alındı.
Tam kapanmanın uygulanmasına ilişkin denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde Mehmet Aydın yönetimindeki otomobili durdurdu.
Kısıtlamayı ihlal ettiği belirlenen Aydın'ın yapılan incelemede, koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve karantinada olması gerektiği anlaşıldı.
3 bin 150 lira para cezası uygulandı
Karantina adresini terk ettiği belirlenen Aydın, çağırılan ambulansla öğrenci yurduna yerleştirildi. Aydın'a ayrıca karantina hükümlerine aykırı hareket etmekten 3 bin 150 lira idari ceza kesildi.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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