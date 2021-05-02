Haber Giriş: 2 Mayıs 2021 Pazar 13:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Balon balıkları Alanya sahiline vurdu
[Fotoğraf: İHA]
Antalya’nın Alanya ilçesinde kıyıya vuran canlı balon balıkları görenleri şaşkına çevirdi. Yakalanan balon balıkları 1,5 kilogram ağırlığında ve 50-60 santimetre boyunda.
Dün deniz keyfi yapmak için Avsallar Mahallesi’ndeki sahile giden kısıtlamadan muaf turistler, kıyıya vuran ve çırpınan balon balıklarını görünce panik içinde sudan çıktılar.
Siyanürden 50 kat daha zehirli olduğu bilinen balon balıklarının birkaçı sahilde bulunan görevliler tarafından ağ yardımıyla yakalanırken, diğer balıklar ise suda gözden kayboldu.
Yakalandıktan sonra kumsala çıkartılan yaklaşık 1,5 kilogram ağırlığında 50-60 santimetre uzunluğundaki balon balıkları çevredeki turistler tarafından şaşkınlıkla izlendi.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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