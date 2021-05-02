Haber Giriş: 2 Mayıs 2021 Pazar 13:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 8 yaşındaki oğluna araba kullandıran baba gözaltına alındı
İstanbul Küçükçekmece'de 8 yaşındaki oğluna araba kullandırdığı belirlenen baba R.Ü. gözaltına alındı.
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün 16.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde bir çocuğun araç kullanmasıyla ilgili görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlattı.
Görüntüleri inceleyen ekipler, aracın plakasını belirledi. Polis, araç sahibi R.Ü.'yü yakaladı. R.Ü.'nün, 8 yaşındaki oğluna araç kullanmasına izin verdiği belirlendi.
Şüpheli hakkında aile hukukundan kaynaklanan hükümlerin ihlali suçundan adli işlem başlatıldı.
Ayrıca, R.Ü.'ye ehliyetsiz şahsa araç kullandırmaktan 2 bin 698 lira cezai işlem uygulandı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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