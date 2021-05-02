Haber Giriş: 2 Mayıs 2021 Pazar 13:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van'da 83 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Van'ın Çaldıran ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 83 kilogram eroin ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda, İran'dan Çaldıran ilçesine uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine, 1 Mayıs'ta uyuşturucu maddenin sevk edileceği Hangediği Mahallesinde pusu faaliyeti icra edildi.
Yapılan operasyonda arazide 83 kilogram eroin ele geçirildi.
Etiketler: Uyuşturucu
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