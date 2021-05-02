53 yaşındaki Nuran Eren, Türk Kızılay'da 6 yıldır gönüllü olarak hizmet veriyor.

Ankara'da onun gibi onlarca gönüllüyle ihtiyaç sahipleri için el emeği ürünler tasarlıyor.

Mutluluklarına da ortak oluyorlar

Gönüllüler, ihtiyaç sahiplerinin sadece zor gününde değil en mutlu anlarında da yanında olmaya çalışıyor. Yeni doğum yapmış anne için hazırlanan bohçada emzikten, oyuncağa ıslak mendilden havluya kadar pek çok malzeme bulunuyor.

Çalışan gönüllülerden biri de 21 yaşındaki Zehra Ünlüer.

Üniversitesi ikinci sınıf öğrencisi arkadaşlarıyla birlikte çocuklar için atıştırmalıklar hazırlıyor.

60 bin Kızılay gönüllüsü sahada

81 ilde 60 bin gönüllü 365 gün iyilik için çabalıyor.

Gıdaların paketlenmesinden dağıtımına kadar her alanda gönüllü çalışıyorlar. Ev ev gezerek hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü vazifesi görüyorlar.



