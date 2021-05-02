Terör örgütünün korkulu rüyası özel harekat polisleri, gece gündüz demeden her an göreve hazır.

Polis özel harekat, Hakkari Şemdinli'de yaklaşık 1700 metre yükseklikteki üs bölgesinde, çetin doğa şartlarına rağmen görevlerini başarıyla yerine getiriyor.

TRT Haber, üs bölgesinde Polis Özel Harekat'a konuk olarak iftar yaptı.

Ezanın okunmasıyla birlikte iftarını yapan özel harekat polisleri, diğer yandan da vatan nöbetine devam ediyor.

Bu ortamda olmanın kendileri için çok büyük bir güç, manevi anlamda da çok güzel olduğunu belirten bir özel harekat polisi, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Türk milleti, için rahat olsun her zaman her şekilde nöbetteyiz burada" dedi.

Haber: Fatih Erener