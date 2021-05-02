Haber Giriş: 2 Mayıs 2021 Pazar 15:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çevrimiçi ders sırasında fenalaşan öğretmen hayatını kaybetti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, çevrimiçi ders sırasında fenalaşan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Esra Karaman, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bodrum ilçesindeki özel bir okulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Esra Karaman (29), 2 gün önce uzaktan eğitim sistemiyle sabah ilk derste öğrencileriyle bir araya geldi.
İkinci derste kendisini iyi hissetmeyen Karaman, hastaneye kaldırıldı.
Beyin kanaması geçirdiği tespit edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Esra öğretmen, durumunun ağırlaşması üzerine Denizli'deki bir hastaneye sevk edildi.
İki gün yoğun bakımda tedavi gören Karaman, hayatını kaybetti.
Esra Karaman'ın ani ölümü ilçede üzüntüye neden oldu.
Genç öğretmenin cenazesi, Aydın'ın Çine ilçesinde toprağa verildi.
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