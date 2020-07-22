Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen, Sıtkı Kocaman Üniversitesi öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in cenazesini Muğla Adli Tıp Kurumundan alan yakınları, Hizan'a hareket etti.

İlçe sakinleri ile Gültekin'in yakınları, cenazenin defnedileceği Gayda köyündeki mezarlığa gelerek beklemeye başladı. Görevliler de mezarlık ve çevresinde hazırlık yaptı.

Gültekin'in cenazesi, ilçe merkezinde kılınacak cenaze namazının ardından köye götürülerek defnedilecek.

Söylemlerinin tutarsız olduğu belirlendi

Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve cansız bedeni ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Gültekin'i bulmak için yürütülen çalışmalar Menteşe ilçesi Gülağzı mevkisindeki ormanlık alanda yoğunlaştırılmıştı.

Arama sonucunda bir varilin içinde Gültekin'in cansız bedeni toprağa gömülü halde bulunmuştu.

Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı gözaltına alındı. Avcı'nın Gültekin'i öldürüp, cesedini varil içinde ormanlık alana gömdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Cinayetin aydınlatılmasıyla ilgili detaylar da ortaya çıktı. Gültekin'in "kayıp" ihbarının ardından jandarma ve polis ekiplerince özel ekip kuruldu. Birçok kişinin ifadesine başvuran ekipler, gözaltına aldıkları genç kızın eski erkek arkadaşı Avcı'nın söylemlerinin tutarsız olduğunu fark etti.

Gültekin'in kaybolmasıyla ilgili detay bulmak için Akyaka ve Menteşe ilçesindeki çok sayıda güvenlik kamerası kaydı izlendi, tüm detaylar en ince ayrıntısına kadar değerlendirildi.

Görüntülerde, Avcı'nın Menteşe ilçesindeki benzin istasyonundan pet şişe ile benzin aldığı görüldü.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Avcı'nın görüntüleri izleyince suçunu itiraf ettiği, ilk ifadesinde, bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine bağ evinde olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

"Davanın yakın takipçisi olacağız"

Gültekin'in annesi, ablası, yakınları ve okul arkadaşları ile bazı STK temsilcileri Adli Tıp Kurumu morgu önünde bekledi.

Öte yandan, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığını, soruşturma kapsamında 2 savcının görevlendirildiğini açıklandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gültekin'i öldüren katilin tutuklanmasına ilişkin "Bu alçak katilin hak ettiği en ağır şekilde cezalandırılması için davanın yakın takipçisi olacağız" sözlerini kullanmıştı.

Gültekin'in babası Sadık Gültekin, kızının 6 yıldır üniversite eğitimi için Muğla'da olduğunu söyledi.

Kızının "canavarca", "vahşice" öldürüldüğünü belirten Gültekin, "Kızımın cenazesini almaya geldim" dedi. Gültekin, cinayeti aydınlatan jandarma ve emniyet ekiplerine teşekkür etti.