Haber Giriş: Kaynak: DHA
Hafriyat kamyonu caddeyi savaş alanına çevirdi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu 6 aracı hurdaya çevirdi. Kamyonun otomobilleri önüne katarak sürüklediği anlar kameraya yansıdı.
Kaza, Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi.
Yokuş aşağıya inen hafriyat kamyonunun sürücüsü, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Cadde üzerinde savrulan hafriyat komyonu, önüne çıkan araçlara çarparak ilerledi.
Kamyonun çarptığı 6 araç hurda yığınına dönerken, kamyon önünde sürüklediği bir araçla birlikte bina duvarına çarparak durdu.
Kaza sonucu kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.
Etiketler: Sultangaiz kaza hafriyat kamyonu kazaSon Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 14:14
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