Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kaçak kazı yapan 5 defineci yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, zeytin bahçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli, suçüstü yakalandı.
Osmaniye İl jandarma komutanlığı ekipleri, Toprakkale ilçesi Tüysüz beldesi Körkuyu mevkisindeki zeytin bahçesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Belirtilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Y.E., M.B., İ.H.B., Y.E. ve H.Ö.'yü kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalayarak, gözaltına aldı.
Çevrede yapılan aramada 2 adet dedektör ve kazı malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Osmaniye Kaçak kazı defineciSon Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 12:47
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