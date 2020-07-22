İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Tunceli'de açıklama yaptı. Çataklı, Tunceli'de 5 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü'deki suyun tahliye edilmesine başlandığını söyledi.

Pazartesi itibarıyla boşaltma başladı

Çataklı, "Barajın boşaltılması yönünde bir talimat var, o yönde bir çalışma da pazartesi gününden itibaren başladı. Hedef, mümkün olduğu kadar barajın, en azından köprünün etrafındaki alanın kurutularak çalışmayı gözle de görülür bir şekilde sonuçlandırmaya gayret etmek. O sebeple teknik arkadaşlar da çalışıyorlar ama fiilen barajın boşaltılması çalışması başladı" dedi.

5 Ocak'ta kayboldu

Tunceli'de, 5 Ocak'ta kaybolan Gülistan Doku'nun, Diyarbakır'dan gelen ailesinin 6 Ocak'ta Tunceli İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusuyla aranmasına başlandı.

Doku'nun bulunması için polis önce genç kızın Rusya vatandaşı olan erkek arkadaşı Z.A. ve üniversitedeki arkadaşlarının bilgisine başvurarak kentteki MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı.

İlk değerlendirmelerde, Doku'nun en son Uzunçayır Baraj Gölü'nün su tutmasıyla dolan Dinar Deresi üzerindeki Sarı Saltuk Viyadüğü üzerinde görüldüğünün belirlenmesiyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve kente gelen arama kurtarma ekiplerince baraj gölü ve göle su sağlayan Dinar Deresi ile çevrelerinde arama çalışması başlatıldı.

Ardından kente gelen su altı arama kurtarma ekipleri ve dalgıç polisler, AFAD ekipleri ile Munzur Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) gönüllülerinden oluşan 70 kişilik ekibin katılımıyla çalışmalar genişletildi.

Karada ve suda arama

Doku'nun bulunması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalara, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 64 özel harekat polisi de katılıp arazide arama yaptı.

Aramalara rağmen bulunamayan Gülistan Doku'nun, 5 Ocak'ta erkek arkadaşı Z.A. ile bir kafenin önünde buluşup konuştuğu güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Genç kızın Z.A. ile bir süre konuştuktan sonra saat 11.19'da yanından ayrılıp bir caddeden karşıya geçerek saat 11.29'da bindiği minibüs ile buradan uzaklaştığı belirlendi.

HTS görüşmelerinde teknik hata saptandı

Başsavcılıkça derinleştirilen soruşturmada ise Doku'nun ve erkek arkadaşı Z.A'nın telefon görüşmelerini içeren HTS kayıtları incelendi. İncelemede, 5 Ocak'ta saat 12.25'te Doku'nun telefonundan sinyalin kesildiği ve aynı gün 16.24'te döküme yansıyan 4 saniyelik görüşmenin ise teknik bir hata olduğu saptandı.

Soruşturma ve aramalar devam ederken Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak'ta Elazığ'dan Tunceli'ye giden özel bir araç sürücüsü, Sarı Saltuk Viyadüğü üzerinde aracının kamerasına yansıyan görüntüleri savcılığa teslim etti.

Bakan Soylu, özel ekip için talimat verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 22 Şubat'ta Tunceli'ye gelerek partisince düzenlenen "Siyaset Akademisi" programına katıldı. Programın ardından Gülistan Doku'nun ailesiyle görüşen Soylu, olayın araştırılması için özel ekip görevlendireceğini belirtti. Soylu'nun talimatıyla Ankara'da oluşturulan özel ekip kente gelerek Doku'nun kaybolmasıyla ilgili çalışma yaptı.

Tüm aramalara rağmen 200 gündür bulunamadı

Bu deliller ışığında, olumsuz hava koşulları, sudaki görüş mesafesinin düşük olmasına rağmen dalgıçlar baraj gölünde, diğer ekipler de kıyıda 200 gündür arama çalışmasını sürdürdü.

Şu ana kadar ki çalışmalara, AFAD görevlilerinin yanı sıra çeşitli kentlerden Tunceli'ye gelen başta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, çeşitli illerin Emniyet Müdürlüklerine bağlı dalgıç polisler, Büyükşehir Belediyeleri ve derneklerin arama kurtarma ekiplerinden oluşan 55 su altı ve su üstü arama kurtarma ekibi, 450'ye yakın personel, 30 bot, 7 su altı kamerası, 6 drone, 3 sonar, AFAD gönüllüleri, jandarma ve polis özel harekat timleri, jandarma ve polis arama kurtarma ekipleri, iz takip köpekleri ve askeri helikopterler katıldı.



Genellikle bu tür durumlarda 1-2 haftalık aramalar sonrası çalışmalara son veren ekipler, genç kıza ulaşmak için sahadaki aktif arama çalışmalarını 200 gündür titizlikle sürdürüyor. Baraj gölünün boşaltılmasıyla aramalar yeni bir boyut kazandı.