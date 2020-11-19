Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Perşembe Yaylası beyaza büründü
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun doğa harikası menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası'na mevsimin ilk karı yağdı.
Ordu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle sahil kesiminde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Yağışla 1500 rakımlı Perşembe Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.
[Fotoğraf: AA]
Ayrıca, kar yağışıyla Kumru ve Korgan ilçelerinin yüksek kesimleri de beyaza büründü.
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