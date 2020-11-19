Ordu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle sahil kesiminde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Yağışla 1500 rakımlı Perşembe Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.

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Ayrıca, kar yağışıyla Kumru ve Korgan ilçelerinin yüksek kesimleri de beyaza büründü.