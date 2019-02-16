Nevşehir Valisi Aktaş, Kapadokya bölgesinde sit alanına yapılmış ve yapılmakta olan yapıların tespitinin devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda ev, iş yeri ve bağ evi olarak kullanıldıkları belirlenen çeşitli türlerdeki yapıları yıkacaklarını dile getiren Aktaş, "Peribacalarının yakınına yapılmış ve yapılmakta olan 15 yapının bugün yıkımına başlanacak." dedi.

Aktaş, daha önce gerekli uyarılarda bulunulan yapıların da zaman kaybetmeden yıkımına başlanılacağını ifade etti.

Yıkım çalışmaları kapsamında 1 ev ve 1 konutun inşaatı tamamlandı

Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri, inşaatta bulunan çeşitli malzemelerin alınması için ara verilen iş yeri ve konut inşaatının yıkımına sabah saatlerinde yeniden başladı.

Ekipler, iki bloktan oluşan binanın yıkımını tamamladı.

Yıkım işlemi sırasında bölgeye gelen inşaat sahibinin kardeşi emekli öğretmen Mehmet Kardeş, "Göreme'de evlerin yüzde 80'i peribacalarının yanına yapılmış evlerden oluşuyor. Evler sonradan pansiyona dönüştürüldü." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararıyla 13 Şubat'ta durdurulan inşaatın, Kültür ve Turizm Bakanlığının açıklamasının ardından 14 Şubat'ta yıkımına başlanmış, inşaatta bulunan çeşitli malzemelerin alınması için önceki gün yıkıma ara verilmişti.

Kaynak: AA