Nevşehir merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan peri bacalarının yanında inşa edilen otel inşaatının yıkımına başlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızın peri bacalarının bulunduğu bölgede, kaçak ve çarpık yapılaşmaya karşı verdiği talimatlar doğrultusunda Göreme beldesinde 2 pafta 9423 parselde yapıldığı belirlenen inşaat hakkında yıkım kararı alınmış ve yıkıma başlanmıştır.

Ayrıca Bakanlığımız tarafından kurulan komisyonla Kapadokya bölgesinde çok hızlı bir şekilde incelemeler yapılacak ve tespit edilen kaçak ya da çarpık yapılarla ilgili kararlar aynı hızla alınarak uygulamaya konacaktır."

Kapadokya bölgesinin, Mesit mevkisindeki Müze Yolu üzerinde peri bacalarının yanında yaklaşık 2 ay önce otel inşaatına başlanmıştı. İş insanı M.K. tarafından yaptırılan ve 5 ayda tamamlanması planlanan, yan yana 2 binadan oluşan otel inşaatı, görenlerin tepkisini çekmişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, peri bacaları yanında yükselen otel inşaatının durdurulduğunu açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber, AA