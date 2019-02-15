Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Gökdere Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Osmanlı bir çınardır, Bursa Osmanlı’dır, Osmanlı Bursa’dır"

Tarihle yoğurulan, tabiatla kucaklaşan, üretimle büyüyen bu ulu şehirde bir kez daha sizlerle birlikte olmanın, kucaklaşmanın gerçekten mutluluğunu yaşıyorum. Bu şehrin harcı ilimle, irfanla, göz nuruyla, alın teriyle, yürek coşkusuyla yoğurulmuştur. Bursa’nın çınarları sadece dibinde oturanları değil, ülkemize ve bölgemize de huzur verir. Niye? Çünkü Osmanlı bir çınardır, Bursa Osmanlı’dır, Osmanlı Bursa’dır.

"Bursa'nın tercihini kalkınmadan, büyümeden yana kullanacağına inanıyorum"

Coğrafyamızın dört bir yanından gelip Bursa’da kök salan kardeşlerimizin her biri için bu topraklar ebedi yurttur gençler. İşte bunun için Bursa şehirlerden bir şehir değil, adına nice şiirler yazılan, nice yazılar kaleme alınan, nice eserler verilen bir yerdir. Bursa’ya gelip de Ahmet Hamdi Tanpınar’ı yad etmeden söze girmek herhalde olmaz.

Kuruluş ve kurtuluş şehri, yüreğin ve emeğin şehri Bursa’nın 31 Mart’ta tercihini bir kez daha gelişmeden, kalkınmadan, büyümeden yana kullanacağına inanıyorum.

"Son 16 yılda Bursa'ya 50 katrilyon yatırım yaptık"

Son 16 yılda Başbakanlığım ve Cumhurbaşkanlığım döneminde Bursa’ya 50 katrilyon yatırım yaptık. CHP bu rakamlardan anlamaz, bilmez bu rakamları. Onlar sadece bol bol yalan söyler. Ama iyi ki yalan söylüyuorlar. Biz de yargıya gönderiyoruz. Yargıdan işte bir tane bir buçuk milyon geldi, bir tane bir milyon geldi. Parayı teslim aldıktan sonra Mehmet Özhaseki kardeşim parayı aldı ve Kızılay meydanında döner dağıttı.

Ben de büyük ihtimalle bunu Mehmetçik Vakfı’na vermek suretiyle Bay Kemal bizim teröristleri öldürmemizden rahatsız oluyor. Beraberinde yürüdüğü o terör örgütünün desteklediği HDP ile rahatsız oluyorlar. Merminin fiyatıyla domates, patates, patlıcan, sivri biberle bunların fiyatını karıştırıyorlar. Diyoruz ki, bak bunlar oluyor ama biz diğer tarafta Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te bu teröristlerin peşinde kullandığımız mermiler, top, tank buralarda kullandığımız bombalar, F-16’larda kullandığımızı bombalar, bunlar ne için kullanılıyor? Ülkemizin mutluluğu için, huzuru için.

"Bunların bedelini ödeyecekler"

Beyefendiler rahatsız oluyor. Teröristler bundan tabii ki rahatsız olacak. Bunlar ahlaksız. İşte bir tane terör örgütünün mensuplarından milletvekili bayan, benim bayan polisimin elini ısırıyor. Bunlara bunun hesabını sormayacak mıyız? Soracağız, soracağız. Öyle 25 kuruşa simit yok. Bunların bedelini ödeyecekler.

"Gençlerimiz için 43 bin kişi kapasiteli stadyumu Bursa’ya kazandırdık"

Eğitimde 8 bin 743 adet yeni derslik inşa ettik. Bugün 77 bin yükseköğrenim öğrencisinin öğrenim gördüğü Bursa’ya ikinci devlet üniversitesini, Bursa Teknik Üniversitesi’ni kurduk. Yükseköğrenim öğrencileri için 3 bin 76 kişi kapasiteli yurt binaları yaptık. Birkaç yıla kadar toplamda 8 bin 250 kişi kapasiteli 5 adet yükseköğrenim yurdunu daha Bursa’mıza kazandırıyoruz. Gençlerimiz için 43 bin kişi kapasiteli stadyumu Bursa’ya kazandırdık. Nilüfer’e, Gemlik’e, İnegöl’e gençlik merkezleri, spor salonları, yüzme havuzları inşa ettik.

"Bursa’nın mimarisinde yatay mimari var"

Eski stadın yerine millet bahçesi yapıyoruz. Yanında da maalesef orada bir tane dikey mimari var. Şimdi o dikey mimariyi indiriyoruz. Bugün başladı. Niye? Söz verdik. Bursa’ya bu tür kaçak dikey mimari yakışmaz. Bursa’nın mimarisinde yatay mimari var. Dolayısıyla buna dikkat edeceğiz. Bazı yerlerde bu tür şeyler olmaz değil, olabilir ama onun mimari inceliklerini dikkatlice yerine getirmemiz lazım.

"Uludağ Alan Yönetim Başkanlığı kuruyoruz"

Bir diğer müjdem Uludağ ile ilgili olacak. Uludağ daha ziyade kış turizmine hizmet veren ve yetki karmaşası sebebiyle hizmetlerin etkin götürülemediği bir bölgemiz. Uludağ’ı hem Bursa’mız hem ülkemiz için daha verimli değerlendirmek amacıyla Uludağ Alan Yönetim Başkanlığı kuruyoruz. Böylece Uludağ’ın 12 ay boyunca turizme kazandırılmasını ve işlerin en iyi şekilde yürütülebilmesini sağlıyoruz.

"Şimdi burayı termal turizm bölgesi haline getiriyoruz"

Bir başka müjdemiz, eski Tabakhaneler Bölgesi’yle ilgilidir. Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bu bölgedeki mülkiyet sorunlarını çözdük. Şimdi burayı termal turizm bölgesi haline getiriyoruz. Bu bölgede yapılacak termal tesislerin Bursa’ya yılda 1 milyar liralık katkıda bulunmasını bekliyoruz. Tüm bu müjdelerin Bursa’mıza hayırlı olmasını diliyorum.

"143 ata yadigarı eserimizi restore ederek ihyasını sağladık"

Aralarında Murat Hüdavendigar Camii’nin, Yeşil Türbe’nin, Muradiye Camii ve türbelerinin, İznik Ayasofya Camii’nin de olduğu toplam 143 ata yadigarı eserimizi restore ederek ihyasını sağladık. Halihazırda Emir Sultan Camii ve türbesi, Yıldırım Beyazid Camii, İznik Süleyman Paşa Medresesi gibi önemli eserlerin restorasyonu devam ediyor.

Osmangazi Belediyemiz bir cihan devleti olan Osmanlı’nın tohumlarının toprağa kök saldığı, ulu bir çınara dönüştüğü şehrimize, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesini kazandırdık. Yoğun ilginin olduğu bu müzeyi biraz sonra ben de gezeceğim. Böylece sadece Bursa’ya değil, tüm Bursa’ya gelen turistlere de burası hizmet edecek.

"Rusya’daki üçlü zirveden dünyaya mesajlarımızı verdik"

Beka meselelerini yakından takip ediyoruz. Rusya’daki üçlü zirveden dünyaya mesajlarımızı verdik. Suriye meselesindeki en küçük bir yalpalamanın ileride bize nasıl büyük maliyetler getireceğini çok iyi biliyoruz.

"Tanzim satışlarını kurduk, aynısını Bursa’da da yapacağız"

Bize dövizle, faizle saldırdılar. Şimdi de soğan, patates ile saldırıyorlar. Biz de tanzim satışlarını kurduk, aynısını Bursa’da da yapacağız. Kimse benim vatandaşıma zulmedemez. Zincir marketler şimdi rahatsız oluyorlar. Çıkmış birileri ne diyor? Bazıları var ya, profesör falan... Bu serbest piyasaya ters... Serbest piyasa haftalık ürünlerle alakalı değil. O kalıcı ürünlerle ilgilidir. Bir haftalık 15 günlük üründe 3 kat fiyat çekersen karşında bizi bulursun. Bizler üretici ile tüketici arasında bu bağı kuracağız. Bursa'da 3 noktada tanzim satışı hizmete giriyor. Bu yakında 10'a çıkacak. Hiç kimsenin milletimizin ekmeğiyle oynamasına izin vermeyeceğiz.

Peri bacalarının orada otel yapıyorlar, nasıl buraya beton yığınını sokarsınız. Bakanımız ve valimiz ile görüştüm ve yıkım başladı. O bölgede ne kadar kaçak yapı varsa yıkılacak.

"Döviz rezervlerimiz 100 milyar dolar sınırını zorlamaya başladı"

Bir başka haber Merkez Bankası’ndan geldi. Merkez Bankası’nda döviz rezervlerimiz 98,8 milyar dolara çıkaracak 100 milyar dolar sınırını zorlamaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkez Bankası'nda döviz rezervimiz 98,8 milyon dolara çıkarak 100 milyar dolar sınırını zorlamaya başladı.https://t.co/nmeeyUdMXp pic.twitter.com/I0N5GUa1we — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Şubat 2019

Kaynak: TRT Haber