Pençe Harekatı'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi03 Ekim 2019 Perşembe 18:28 - Son Güncelleme 03 Ekim 2019 Perşembe 18:45
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla 3 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından, Pençe Harekatı kapsamında 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/WYsZ2AFy9X— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 3, 2019
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: TRT Haber