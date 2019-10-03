Milli Savunma Bakanlığından, Pençe Harekatı kapsamında 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/WYsZ2AFy9X — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 3, 2019

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: TRT Haber