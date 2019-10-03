2 bin yıllık Alanya Kalesi'nde skandallar bitmiyor.

Devletin ilgili tüm bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarıyla el koyduğu skandallar zincirinin nedeni, Avusturyalı Walter Godina'ya ait ev.

Surların onarımı için, evle ilgili kamulaştırma çalışması başlatıldı.

Tarihi surlarda izinsiz ve bilinçsiz onarım

Duvarları surlarla bitişik olan evi, Walter Godina 1999 yılında satın aldı.

Yıllar içerisinde de evin çevresinde ve hazineye ait surlarda izinsiz ve bilinçsiz onarım ve düzenlemeler yapıldı.Hatta surlara pencere bile açıldı.

''Dışarıdan belli olmasın'' diye de pencerenin ön yüzüne taş görünümünde kaplama uygulandı.

Bu da yetmedi, belirli yerlerde surlara delikler açılıp plastik borularla evin atık suları dışarı akıtıldı.

Yanı sıra restorasyon projesi hazırlandı.

Ancak aşırı yağışların da etkisiyle surlar, restore edilemeden yıkıldı, acil onarım kararı alındı.

Adli soruşturma sürüyor

Bu noktada Walter Godina ''özel mülküm'' diyerek onarıma engel oldu.

Bunun üzerine evin kamulaştırması için süreç başlatıldı.

İmar Barışı'ndan yararlanarak "Yapı Kayıt Belgesi" aldığını belirten Godina'nın bu iddiası onu kurtarmaya yetmiyor.

Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma da devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber, AA