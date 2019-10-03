CHP Grubu, yeni yasama dönemi faaliyetleri ve güncel siyasi gelişmeleri değerlendirmek amacıyla hafta sonu Bolu Abant'ta, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kampa giriyor.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Sayın Genel Başkan geçtiğimiz yasama yılını, o dönemdeki MEclis grubunun performansını ve geleceğe yönelik beklentilerini içeren bir kapalı toplantı gerçekleştirecek." dedi.

Yol haritası çizilecek. Yeni yasama yılının stratejisi belirlenecek. CHP Grubu, Cuma akşamı Bolu Abant'ta kampa girecek.

Kamp, Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayacak. Grup başkanvekilleri yeni dönemde Meclis'te yürütülecek yasama faaliyetlerine ilişkin bilgi sunacak. Milletvekilleri, görüş ve önerilerini aktaracak.

Kampın ilk gününde, vekillere sistematik ve etkili düşünme sunumları da yapılacak.

Kampın ikinci gününde ise gündem ekonomi ve dış politika olacak. Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Suriye başta olmak üzere dış politikadaki gelişmeler hakkında milletvekillerine sunum yapacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın moderatörlüğünde de ekonomi sunumları gerçekleştirilecek.

Özel, "Etkin parlamenter muhalefetin nasıl yapılacağını tartışacağımız yeni dönem stratejilerini arkadaşlarımızla arayacağımız bir bölümümüz var." diye konuştu.

Abant kampı, Kılıçdaroğlu'nun yapacağı kapanış konuşmasıyla tamamlanacak.

Kampın yanı sıra gündem bir yandan da 37'nci Olağan Kurultay olacak.

Takvim netleşti. Buna göre, 14 Aralık'ta ilçe kongreleri başlayacak. 3 Şubat-2 Mart 2020 tarihleri arasında da il kongreleri yapılacak.

Parti tüzüğüne göre, il kongrelerinin tamamlanmasının ardından 45 gün sonra büyük kurultayın gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Bu nedenle, CHP’nin 37'nci Olağan Kurultayı'nın gelecek yılın Nisan ayı ortalarında yapılması planlanıyor.

Kaynak: TRT Haber