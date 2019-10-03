Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Kuzey Ege'de yarın öğle saatlerinden sonra güney ve güneydoğu, akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden etkisini artırması beklenen rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Güney Ege'nin kuzeyinde de güney ve güneydoğu yönlerden etkisini artırması beklenen rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın cumartesi gününün ilk saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA