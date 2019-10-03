TBMM Genel Kurulunda, 5 parti grubunun ortak önergesiyle hayvanlara uygulanan şiddet ve kötü muamele olaylarının incelenerek, bu olayların önlenmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bu yılın şubat ayında Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, hayvanların haklarının korunması ile hayvanlara eziyet ve kötü muamelelerin önlenmesine yönelik Araştırma Komisyonu Başkanlığını yürütüyor. AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan başkanvekili, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu sözcü, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ise katip üye olarak görev yapıyor.

Hayvanlara eziyet edenlere hapis cezası geliyor. Arabasıyla çarptığı hayvanları bırakıp kaçanlara da ceza puanı verilecek. Pitbull gibi tehlikeli ırkları beslemek için sertifika gerekecek. Meclis Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Mustafa Yel, hazırladıkları raporun çarpıcı başlıklarını TRT Haber'de açıkladı.

Yel, "Ehliyet ceza puanının işlenmesi lazım. Bir sicilin oluşturulması lazım. tekrarı halinde ehliyetine el konulmasını öneriyoruz. Önemli bir para cezası konulmasını istiyoruz." dedi.

Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu raporunu tamamladı. Raporda önemli taleplere yer veriliyor. Bunlardan bazıları ise şöyle;

- Pitbull gibi tehlikeli ırkları beslemek için sertifika şartı isteniyor.

- Hayvan hakları savunucularının en çok karşı çıktığı kürk konusunda da radikal bir isteğe yer veriliyor. Kürk ithalatı ve üretiminin yasaklanması gerektiğine vurgu yapılıyor.

- Rapora göre, evdeki hayvanlarını sokağa terk edenlere de ceza yağacak. Hayvanlara takılacak bir çip sayesinde takip sistemi kurulacak.

- Meclis Hayvan Hakları Komisyonunun raporunda, sirklerde hayvan kullanımı ve yunus parklarının yasaklanması da isteniyor.

Gelecek hafta Meclis Başkanlığına sunulması amaçlanan taslak rapor ile ilgili konuşan Komisyon Başkanı Mustafa Yel şunları kaydetti;

Sokağa terk edilen hayvanın sahibine 10 lira ceza

"Nasıl ki silah alırken bir ruhsata tabii, her önüne gelen silah alamıyor. Bu hayvanlara bakacak olanlar da bir eğitim çalışmasından geçirildikten sonra bir sertifika alacak. Herhangi bir suça karıştıkları takdirde hayvan sahiplerine ceza verilsin. İthal gelen kürklerin yasaklanması yurt içinde de kürkü için bakılan hayvanların bakılmaması kesinlikle bu işin yasaklanması konusunda önerimiz var. Sokağa terk edilen bir hayvan sahibine de 10 bin lira kadar para cezası verilmesini öngörüyoruz."

Hayvan haklarına ilişkin ilk düzenleme 2004 yılında yapıldı

Meclis Genel Kurulu'nda hayvanları koruma amacıyla getirilen ilk kapsayıcı yasal düzenleme, 2004 yılında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile yapıldı. Bu kanun ile Türk hukuk sisteminde ilk defa hayvanlar bir hak süjesi olarak ele alındı. Yasada görülen bazı eksiklikler nedeniyle 24. Dönem'de bazı değişiklikler yapılmak üzere yeni bir kanun tasarısı hazırlandı ve bu tasarı 2014 yılında Çevre Komisyonunda kabul edildi. Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Genel Kurulda görüşülemeyerek kadük oldu. Söz konusu tasarıda, hayvanlara kötü muamele yapanlarla ilgili cezalar Kabahatlar Kanunu'ndan Türk Ceza Kanunu'na geçirilmiş ve cezalar çok ciddi oranda artırılmıştı. Tasarıyla hayvanı kasten öldürenler ve işkence edenlere hapis cezası getirilmişti.

Kaynak: TRT Haber