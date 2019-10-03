Türkiye
Afrin sınırına 21 tırlık beton blok sevkiyatı03 Ekim 2019 Perşembe 15:00 - Son Güncelleme 03 Ekim 2019 Perşembe 15:02
Hatay'da, Afrin sınırındaki birliklere 21 tırlık beton blok sevkiyatı yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin sınırındaki birlikler için hazırlanan beton blokları taşıyan 21 tır, Reyhanlı ilçesine geldi.
Tırlardaki beton blokların, 4 metre yüksekliğinde ve 11 ton ağırlığında olduğu öğrenildi.
Öte yandan, Suriye sınırındaki tel örgülerin yenileme çalışmalarının yapıldığı gözlendi.
Kaynak: AA
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