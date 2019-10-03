İstanbul'da metrobüs duraklarındaki yoğunluk sürüyor. O durakların başında ise Altunizade geliyor.

Yoğunluğu azaltmak için metrobüs girişindeki turnikeler üst geçidin başına alındı, ama bu da çözüm olmadı. Yoğunluk bu kez de köprünün girişinde oluştu.

İstanbullular akbil basmadan üst geçitten geçemiyor. Karşıya geçmek isteyenler, alt geçidi kullanmak zorunda.

Bulunan çözüm yolu yoğunluğu azaltmaya yetmedi.

Sabah saatlerinde Altunizade durağına gidenler, dakikalarca boş araç gelmesini bekledi.

Haber: Sena Ünal

Görüntü: Oğuzhan Çetin