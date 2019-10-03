Türkiye
Altunizade'de metrobüs yoğunluğu devam ediyor03 Ekim 2019 Perşembe 14:17 - Son Güncelleme 03 Ekim 2019 Perşembe 14:49
İstanbul'da metrobüs yoğunluğunu engellemek için turnikeler üst geçit girişine alındı, ancak bu kez de İstanbullular kart basmadan köprüyü kullanamaz hale geldi.
[Fotoğraf: AA ]
İstanbul'da metrobüs duraklarındaki yoğunluk sürüyor. O durakların başında ise Altunizade geliyor.
Yoğunluğu azaltmak için metrobüs girişindeki turnikeler üst geçidin başına alındı, ama bu da çözüm olmadı. Yoğunluk bu kez de köprünün girişinde oluştu.
İstanbullular akbil basmadan üst geçitten geçemiyor. Karşıya geçmek isteyenler, alt geçidi kullanmak zorunda.
Bulunan çözüm yolu yoğunluğu azaltmaya yetmedi.
Sabah saatlerinde Altunizade durağına gidenler, dakikalarca boş araç gelmesini bekledi.
Haber: Sena Ünal
Görüntü: Oğuzhan Çetin
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