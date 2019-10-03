Terör örgütlerine yönelik yurt içinde ve sınır ötesinde mücadele kararlılıkla sürdürülüyor.

Terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik eylül ayında yurt içi ve yurt dışında düzenlenen operasyonlarda 144 terörist etkisiz hale getirildi.

PKK'nın şehir ve gençlik yapılanmasına yönelik birçok ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 115 şüpheliden HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş ve HDP'li Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu'nun da aralarında yer aldığı 40'ı tutuklandı.

Kaynak: AA